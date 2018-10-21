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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 83 - BOTAŞ: 63

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor sahasında BOTAŞ'ı 83-63 yendi.



Salon: Antakya


Hakemler: Aydın Karaçam, Ogün Cılız, Murat Amaç


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jones 13, Paris 14, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu, Cansu Köksal 6, Hülya Çoklar 3, Gizem Havare, Gizem Başaran 6, Merve Aydın 5, Hind Ben Abdelkader 20, Glory Johnson 14


BOTAŞ: Claudıa Cuic 16, Erdenay Topçu, Olcay Çakır 4, Melis Gülcan 2, Büşra Akbaş 3, Kübra Erat 2, Tjana Krivacevic 2, Jewell Loyd 22, Elizabeth Williams 12


1. Periyot: 22-14 (Hatay lehine)


Devre: 48-24 (Hatay lehine)


4. periyot: 70-40 (Hatay lehine)

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