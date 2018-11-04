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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 88 - Beşiktaş: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4.

haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 88-72'lik skorla mağlup etti.



Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Hüseyin Çelik


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 6, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu 1, Snytsina 6, Cansu Köksal 18, Hülya Çoklar 4, Gizem Başaran 2, Merve Aydın 9, Hind Abdelkader 37, Marica Gajic 5


Beşiktaş: Jeanne Epoupa 4, Melek Uzunoğlu 3, Mtchell 31, Esra Atacan, Bahar Çağlar 4, Elif Bayram 4, Kübra Siyahdemir, Evelyn Akhator 20, Viktoria Mrcheva 6


1. periyot: 34-18 (Hatay lehine)


Devre: 53-28 (Hatay lehine)


3. periyot: 76-47 (Hatay lehine)

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