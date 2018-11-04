Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay Büyükşehir Belediyespor: 88 - Beşiktaş: 72

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 4.
haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 88-72'lik skorla mağlup etti.
Hakemler: Tekin Özübir, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Hüseyin Çelik
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 6, Yeliz Doğan, İlsu Darıcıoğlu 1, Snytsina 6, Cansu Köksal 18, Hülya Çoklar 4, Gizem Başaran 2, Merve Aydın 9, Hind Abdelkader 37, Marica Gajic 5
Beşiktaş: Jeanne Epoupa 4, Melek Uzunoğlu 3, Mtchell 31, Esra Atacan, Bahar Çağlar 4, Elif Bayram 4, Kübra Siyahdemir, Evelyn Akhator 20, Viktoria Mrcheva 6
1. periyot: 34-18 (Hatay lehine)
Devre: 53-28 (Hatay lehine)
3. periyot: 76-47 (Hatay lehine)