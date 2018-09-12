Türkiye Ziraat Kupası 2. Eleme Turu: Erzin Belediyespor: 3 - Adıyaman 1954: 0

Ziraat Türkiye Kupası 2.
Eleme Turu'nda Erzin Belediyespor, sahasında Adıyaman 1954'ü 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Erzin Şehit Muhammet Oğuz Kılınç
Hakemler: Yakup Özhan, Mert Bulut, Şehmus Baysal
Erzin Belediyespor: Ömer, Onur Yılmazx, Yücel Candemirx, Nureddin Ersoy, Volkan, Fatih (Önder dk. 87 ?), Burak Yılmazx (Erdem dk. 79), Murat İrişli (Ender Gör dk. 83 ?), Emre Gündüz, Halil Karataş, Uğurcan
Adıyaman 1954: Abdullah, Mehmet Ali, Muhammet Mumcu (Fatih Karslı dk. 81 ?) Hakan, Eşref Koçak, İlhan, Bahtiyar, Semih, Furkan, Osman Yıldırgan, Muhammed Emel (Hamza dk. 79)
Goller: Yücel Candemir (dk. 17), Burak Yılmaz (dk. 54), Onur Yılmaz (dk. 74) (Erzin Belediyespor)
Sarı kartlar: Onur Yılmaz (Erzin Belediyespor) Muhammed Emel (Adıyaman 1954)