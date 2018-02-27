Türkiye’deki Afrinliler gün sayıyor

PKK’nın baskısından kaçtıklarını belirten Afrinli Celal Sorani, Afrin temizlendikten sonra memleketine dönmek istediğini söyledi.

Suriye’nin Halep kenti Afrin ilçesinde 5,5 yıl önce PKK ve Esad rejiminin baskısı yüzünden Hatay’ın Kırıkhan ilçesine kaçan Afrinliler, TSK ve ÖSO’nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek veriyor. Terör örgütü PKK’nın 5 yıl önce Afrin’de çocuklarına zorla silah alacaksınız demesinin ardından Afrinli Kürt aileler, çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye kaçarak Hatay’ın Kırıkhan ilçesine sığındıklarını söyledi. Burada çocuklarıyla birlikte yaşamlarını sürdüren ve çalışan aileler, yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Afrin’in temizlenmesini bekliyor.

5 yıl önce Afrin’den PKK’nın baskısı yüzünden kaçtığını belirten 7 çocuk babası Aziz Hıdır, "5 buçuk sene önce Afrin’den geldim. Oradaki savaştan dolayı zulümden kaçmak için geldim. Orada, çocuklarımı zorla silah altına almak istediler. Çocuklarım silah altına girmesin diye kaçarak Türkiye’ye geldim. Ailemle, 7 çocuğumla beraber geldim. Ben PKK’ya çocuklarımı vermemek için kaçtım ama Türk ordusu benim oğlumu isterse 15 yaşındaki oğlumu teslim edebilirim" dedi. PKK’dan kaçıp Hatay’a geldiklerini dile getiren Abdullah Hıdır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine Türk ordusuna katılabileceğini kaydetti.

"Benim toprağım orası"

Afrin Cinderes’ten PKK’nın baskısı yüzünden çocuklarıyla birlikte Hatay’ın Kırıkhan ilçesine sığınmacı olarak geldiğini dile getiren Celal Sorani (39), "Afrin’den geleli 5 yıl oldu. Savaş çıkınca sıkıntı gördüm. Daha önceden tanımadığım birkaç kişi bizim yerimize geldi. Biz ayrılmıştık. Bu Arap, bu Türkmen, bu da Kürt dedik. Biz Kürt’üz dedik. Sizi korumaya geldik dediler. Önce bilemedik. Sizin hakkınızı almaya geldik dediler. Baktım, her şey yerinde değil. Siz kimsiniz deyince biz Kürt’üz dediler. Biz de Kürt’üz ama daha önce burada böyle bir şey yoktu. Bu tefrika yoktu. ‘Sizi korumaya geldik, biz PKK’yız’ dediler. Bizden para istediler. Biz de para yok. ‘Siz çalışıyorsunuz. Sizin dükkanınız var, biz sizi korumaya çalışıyoruz, para verin’ dediler. Bir iki kere verdik. Böyle olmaz dedik. Bizim çocuğumuz var. Küçük kardeşim Türkiye’ye kaçtı. Kardeşim beni arayarak ‘sen de gel’ dedi. Beni bırakmıyorlardı. Kaçtım, geldim" diye konuştu.

Afrin’e yönelik operasyon bittiğinde dönmek istediğini kaydeden 5 çocuk babası Sorani, "Tabi giderim. Benim tarlam, yerim, doğum yerim orada. Benim toprağım orası. Başbakanımızdan Allah razı olsun. Allah, Türk milletinden razı olsun. Önce temizlensin. Bu örgütler, teröristler temizlensin. Sonra ben rahat rahat yerime gidebilirim" dedi.