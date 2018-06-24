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24 Haziran 2018 14:34

Türkiye’nin tek Ermeni mahallesinde seçim heyecanı

Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Vakıflı Mahallesi’nde yaşayan Ermeni asıllı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Türkiye’nin tek Ermeni mahallesinde seçim heyecanı

24 Haziran 2018 14:34

Muhtarlık binasına erken saatte gelen vatandaşlar, kurulan sandıkta oylarını kullandı.


Vakıflı Köyü Mahalle Muhtarı Berç Kartun, Vakıflı Mahallesi’nde 102 seçmenin bulunduğunu, seçimlerin ülkeye ve Hatay’a hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün bilindiği üzere Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri var. Seçim yerimizde toplamda 102 seçmenimiz var ancak ortalama olarak 15-20 vatandaşımız öğrenci ve yurt dışında bulunmakta. Seçimlerin kavgasız, gürültüsüz geçmesini temenni ediyoruz. İnşallah bu seçim memleketimize hayırlı bir seçim olur. Umarım iyi bir yönetim gelir ve Türkiye’mizdeki güzel ortam devam eder" dedi.


Vakıflı Köyü mahalle sakinlerinden Garbis Kuş ise seçimlerin kazasız belasız atlatılması temennisinde bulunarak, “Vakıflı Mahallesi sakini olarak oyumuzu kullanmaya geldik. İnşallah her zamanki gibi bu seçimleri de kazasız belasız atlatırız. Ülkemiz ve Hatay’ımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.




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