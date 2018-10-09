Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan Suriyeli çocuklar yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 7'si çocuk 9 Suriyeli yakalandı.

Altınözü ilçesi sınır karakolu görevi yapan ve 12 mahalleye bakan Babatorun Jandarma Karakolu ekiplerince yapılan takip sonucunda sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışan 7'si çocuk toplamda 9 Suriyeli yakalandı. Yakalanan 9 kaçak Suriyeli, jandarma ekiplerince sorguları için Altınözü Adliyesine getirildi.

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçmaya çalışan Suriyeliler, Hatay'a kaçak yollarla girmeye çalışıyor. Suriyeli şahıslar, yakalanmamak için önden çocukları kaçak geçirmeye çalışırken, devriyeleri sıkı tutan ve kaçak geçişlere izin vermeyen jandarma ekipleri de çocukların önden kullanılmasıyla işleri daha da sıkı tutmaya başladı.