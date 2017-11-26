Türkoğlu: "4 milyona yakın Suriyeliye ensarlık yapıyoruz"

AK Parti Dörtyol İlçe Başkanlığını ziyaret eden Türkoğlu, ilçeye yapılması planlanan yeni devlet hastanesi ve kamu yatırımları ile ilgili yürütülen çalışmaları anlattı. 4 milyona yakın Suriyelinin ülkede misafir edildiğini belirterek, "Suriyelilere ensarlık görevi yapıyoruz. Şuana kadar devlet olarak onlara harcadığımız para 15 milyar doların üzerine çıktı. Dünyada böyle bir ülke yok. Kendi milli bütçesinden en büyük payı ayırıp bir başka ülke vatandaşına yardımda bulunan, ekmeğini aşını bölüşen iaşesini paylaşan bir başka ikinci ülke yok. Allah devletimize zeval vermesin ülkemiz ile ne kadar övünsek azdır. Biz bunu inancımız gereği yapıyoruz. İnsani İslami vazifedir diye yapıyoruz” dedi.

Avrupa ülkelerinin, Türkiye’ye “aman tek siz bu mülteci akınını bu göçü durdurun kendi ülkenizde bakın biz de size elimizden geldiğince yardımcı olalım" dediğini anlatan Türkoğlu, şöyle devam etti:

"İki yıl önce ülkemiz ve Avrupa Birliği heyetler arası görüşmeler neticesinde 3 milyar Euro bir para yardımında bulunacaklardı ülkemize hala aktarılmadı. Çok kısmi bir paranın dışında bir para yok. Şuan da biz sadece Hatay olarak son verilen rakamlara göre 450 bin Suriye’den gelen akraba ve bu dost topluluğunu kendi içimizde misafir ediyoruz. Hemşehrilerimizden Allah razı olsun. En yoğun Suriyelilerin yerleştiği iller Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana gibi Suriye’ye yakın komşu illerde göç daha çok. Bütün Avrupa’nın barındırdığı Suriye’den giden mülteci sayısı toplamı 390 bin civarında. Hatay ili olarak tüm Avrupa ülkelerinin barındırdığı sayıdan fazlasına ev sahipliği yapıyoruz.”