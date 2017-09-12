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12 Eylül 2017 11:22

Türkoğlu: "Dörtyol BOTAŞ’ta küçülme yok statüsü artmış, yatırım hacmini genişletmiştir"

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Dörtyol ilçesindeki Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.

Türkoğlu:

12 Eylül 2017 11:22

Ş. Genel Müdürlüğüne (BOTAŞ) bağlı Dörtyol İşletme Müdürlüğünün şefliğe dönüştürüleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Dörtyol BOTAŞ, "Botaş Bölge Müdürlüğü Terminali" olarak isim değiştirmiş olup, statüsü artmış, yatırım hacmini genişletmiştir” dedi.


Türkoğlu, BOTAŞ Ceyhan Bölge Müdürü Ahmet Ulutaş ile birlikte BOTAŞ Dörtyol Tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi.


Milletvekili Türkoğlu burada yaptığı açıklamada, "Son günlerde ilçemizde uzun yıllardır faaliyette bulunan BOTAŞ İşletme Müdürlüğümüzün “şefliğe” dönüştürüleceği şeklinde yapılan beyanlar ile basında haberler yer almaktadır. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine tesisimiz önümüzdeki günlerde kapasitesini çok daha arttırarak imalatı devam eden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama ve yeniden gazlaştırma (FSRU) kısa bir süre sonra devreye alınacak böylelikle BOTAŞ’ın günlük kapasitesi 20 milyon metreküpe, ilave yatırımlarla birlikte LNG kapasitesi günlük 107 milyon metreküpe ulaşacak. Bu yatırımlar ile birlikte ülkemiz enerji bakımından dünya pazarında önemli bir rol üstlenirken ilçemiz içinde bu kapasite artırımının olumlu yansımaları olacaktır" dedi.


Ceyhan BOTAŞ Bölge Müdürü Ahmet Ulutaş ise 50 yıl önce kurulan tesisin yapısında bir küçülmenin olmadığın kapasite artırımının söz konusu olduğunu Dörtyol BOTAŞ Müdürlüğünün isminin "BOTAŞ Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminali" olarak değişmesinin mali ve idari birimlerin tesiste olması nedeniyle ilçeye etkisinin kat kat artacağını söyledi.


AK Parti Milletvekili Türkoğlu ve Bölge Müdürü Ulutaş daha sonra toplantıya katılan STK başkanlarının sorularını cevapladı.


Tesiste yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Milletvekili Türkoğlu ve beraberindekiler yetkililerden bilgi aldı.




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