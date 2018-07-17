Turunçgillerde Akdeniz meyve sineğiyle etkin mücadele

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce tertiplenen toplantıda Ziraat Mühendisi Nihat Sakaroğlu tarafından sinevizyon eşliğinde toplantıya katılanlara Akdeniz meyve sineği ile ilgili bilgiler vererek, yapılan çalışmaları ve zararlının meyveler üzerindeki etkilerini anlattı.

Toplantıda, turunçgil bahçelerinin ana zararlısı olarak adlandırılan Akdeniz meyve sineği mücadelesinde ’vurma olgunluğu’ denilen döneme yaklaşıldığı, 100 bin dekar alanda turunçgil üretimi yapılan ilçede meyve zararlısına karşı bahçelerde uygulanması gereken yöntemler anlatıldı.

Dörtyol İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı, turunçgil bahçelerinde her yıl Akdeniz meyve sineğine karşı düzenli mücadelesi yapılması gerektiğini belirterek, "Turunçgil bahçeleri içerisine asılan tuzakları her hafta kontrol ederek ergin sineğin çıkışı ve popülasyon yoğunluğunu izlemekteyiz. Bu yıl havaların sıcak gitmesi mevsim şartları nedeniyle Akdeniz meyve sineği oluşumu geçtiğimiz yılki dönemlere oranla bir miktar arttığını tespit ettik" dedi.

Akdeniz meyve sineğinin en önemli turunçgil zararlısı olduğunu kaydeden Kıymacı, "Aynı zamanda dış karantina zararlısı olması nedeniyle meyve ihracatında da önemli etkendir. Üreticilerimizin zarlı sineğe karşı mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Mücadele ruhsatlı kitlesel tuzakların kullanıldığı biyoteknik mücadele yolu ile ayrıca ruhsatlı ilaçlarla kısmi dal ilaçlaması şeklinde kimyasal mücadele ile yapılmaktadır. Kimyasal mücadele, 7-10 günlük aralıklarla ve ruhsatlı olan ilaçlarla yapılarak hasada 10 gün kalana kadar titizlikle devam etmelidir. Ayrıca biyoteknik mücadele yöntemini seçen ÇKS sistemine kayıtı üreticiler Bakanlığımızın biyoteknik mücadele destek ödemesinden de yararlanabileceklerdir" diye konuştu.