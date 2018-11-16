TÜSİAD Başkanı Bilecik Hatay'da öğretmenlerle buluştu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, Hatay'da öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek ‘Bir Başarı Öyküsü' söyleşisi gerçekleştirdi.

Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ilk olarak okul da robotik kodlama ve stem sınıfının açılışını yapmasının ardından kokteyli katılarak burada öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Daha sonra ‘Bir Başarı Öyküsü' söyleşisini gerçekleştiren TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik eğitim almış inşaların dünyayı değiştirebileceğine inandığını söyleyerek, “bugün baktığın zaman bütün bu insanlık yolculuğu, dünyayı değiştirme meselesi insanın elinde olan bir meseledir. Ama yeterli eğitim almış olan insanların dünyayı değiştirebileceğine inananlardanım. Onun için öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli. Bizde iş insanları derneği olarak elimizden gelen tüm desteği vermekte zaten kendimizi borçlu hissediyorum” dedi.

Erol Bilecik'in hayat hikayesi gösterilirken, ardından soruları cevapladı.