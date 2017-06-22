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22 Haziran 2017 00:28

Üç Semavi Din temsilcisi İftar sofrasında buluştu

Hatay’da Üç semavi din ve farklı mezheplerden kurulan "Antakya Medeniyetler Korosu" üyeleri iftarda bir araya geldi.

Üç Semavi Din temsilcisi İftar sofrasında buluştu

22 Haziran 2017 00:28


Koro Başkanı Yılmaz Özfırat, yaptığı açıklamada, her yıl Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanların, Kadir Gecesinde düzenledikleri iftarda bir araya geldiklerini ifade ederek “Bu akşam buradaki bütün Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler birlikte oruç tuttular, oruçlarını birlikte açtılar çünkü bizler burada birbirinin diline, dinine çok büyük saygı duyan milletiz”dedi


Hatay’daki Bu Tabloyu tüm Türkiye’de göstermek istediklerini ifade eden Özfırat,” Aramızda aynı zamanda ülkemizde sığınmacı olarak bulunan Suriyeli vatandaşlarımız da var. Hep birlikte bir Halil İbrahim sofrası geleneğini gerçekleştirdik ve insanlara bir mesaj vermek istedik. Küsler barışsın, Ortadoğu’da akan kan son bulsun. Türkiye’deki birtakım huzursuzluklar artık son bulsun istiyoruz. Allah bu ülkeye bir daha 15 Temmuz yaşatmasın istiyoruz. İşte burada bu insanlarla hep birlikte ülkemize, demokrasimize sahip çıkarak dünyaya bir şeyler göstermeye çalıştık”dedi.


Antakya Medeniyetler Evi’nde düzenlenen iftara, koronun üç semavi din ile 6 mezhebe mensup üyeleri ve aileleri ile Suriyeli çocukların oluşturduğu "Mülteci Çocuklar Korosu" elemanları ve basın mensupları katıldı.




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