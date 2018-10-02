Üç yıldır görmediği ailesini elinde çiçekle bekliyor

Suriyeli Enes Huleyf, üç yıldır görmediği ailesinin Türkiye'ye gelmesini hasretle bekliyor. Yaşanan evrak sorunu sebebiyle aile bir türlü Türkiye'ye gelemezken, Huleyf ellerinde çiçeklerle bir haftadır Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda bekliyor.

Suriye'de yıllardır yaşanan iç savaş sebebiyle savaş mağdurları Türkiye'ye sığınırken, Hatay'da bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı da birbirinden hüzünlü hikayelere sahne oluyor. Bunlardan biri de Enes Huleyf'in hikayesi. Üç yıl önce iç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan Huleyf, burada işleri yoluna koyduktan sonra Suriye'de yaşayan eşi ve iki çocuğunu da yanına aldırmak için harekete geçti. Ancak Suriye tarafında yaşanan evrak sorunu sebebiyle Enes'in eşi ve çocukları bir türlü Türkiye'ye gelemedi. Enes Huleyf isimli Suriyeli vatandaş, tam 3 yıldır çocuklarına ve eşine hasret yaşıyor. Bir haftadır her gün Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda elinde çiçekle eşini ve çocuklarını bekleyen Huleyf, gelen her otobüse hasretle bakarken, yaşanan pasaport sıkıntısı sebebiyle ailesi Türkiye'ye gelemedi. Ailesi gelene kadar sınır kapısında bekleyeceğini söyleyen Enes Huleyf, "Bir haftadır bekliyorum. Onların 500 metre ötede olduğunu bilip görememek çok acı. İç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığındım. İşlerimi yoluna koyduktan sonra ailemi almak istedim. Tüm evraklarımı hazırladım fakat bir evrak sorunu sebebiyle gelemiyorlar. Yetkililerden yardım bekliyorum. Onları karşımda görürsem bayılabilirim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ümit ediyorum ki artık savaş sona ersin. Bizler ailemize kavuşalım ve hasret sona ersin" dedi.