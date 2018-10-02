İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üç yıllık hasret Cilvegözü'nde gözyaşlarıyla son buldu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda her gün elinde çiçeklerle bekleyen Suriyeli Enes Huleyf, 3 yıldır görmediği ailesine kavuştu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda her gün elinde çiçeklerle bekleyen Suriyeli Enes Huleyf, 3 yıldır görmediği ailesine kavuştu.


Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle üç senedir ailesine hasret yaşayan ve bir haftadır Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ellerinde çiçeklerle bekleyen Enes Huleyf'in hasreti sona erdi.


Evraklarında yaşanan sorun sebebiyle bir haftadır Türkiye'ye sığınmayı bekleyen ailenin sorunu çözüldü. İlk olarak ailenin eşyaları Türkiye'ye ulaşırken, daha sonra büyük bekleyiş başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ailenin görünmesinin ardından Enes Huleyf ve ailesinin yıllardır beklediği sahne yaşandı. Üç yılın özlemini yaşayan aile bireyleri, birbirlerine uzun uzun sarılırken, gözyaşları da adeta sel oldu.


Eşi Nur Tebuş ve çocukları Nizar ile Halla'ya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Enes Huleyf, “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bir haftadır benimle oldunuz. Türkiye'ye ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.


Huleyf'in eşi Nur Terbus da mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:


“Çok yoruldum çok bekledim ama sonunda eşime kavuştum.”


Uzun süreli ayrılığın ardından çocuklar babalarına sıkıca sarılırken, sonrasında aile mutlu bir şekilde evinin yolunu tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.