Uğur Fırat HESOB'tan istifa etti

İskenderun Kuyumcular Odası Başkanı Uğur Fırat, Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'nden (HESOB) kendisine haksız yapıldığını söyleyerek istifa etti.

Fırat, HESOB Başkanı A. Kadir Teksöz tarafından kendisine haksızlık yapıldığını şahsını bilgilendirmeden sosyal medya üzerinden atamalar yaptığını belirterek yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Yapılan haksızlık karşısında sessiz kalamayacağını ifade eden Fırat, “HESOB'ta ayrımcılığın önüne geçerek, birlik ve beraberliği destekleyerek esnafın hakkını savundum. Ancak HESOB kongresinin ardından usule uygun olmayan 5 ay geçmesine rağmen görev bölümü yapılmadı. Oy pusulasında ilk sırada olmama rağmen şahsıma hiçbir tebligat yollanmadan başka bir arkadaşı, yönetim kurulu kararı olmadan, sosyal medyadan yerime başkan vekili atadığını gördüm. Ben hiçbir zaman ayrımcılık yapmadım. Kardeşliği, birlik ve beraberliği pekiştirmeye devam ettim. Mücadelem sadece esnaf teşkilatı içindir. Ahi-Evran'dan aldığımız terbiye yolunda gitmemizi maalesef engellediler” dedi.