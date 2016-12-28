Ülkü Ocakları Suriyeli kardeşlerini unutmadı

Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde düzenlenen ve Türkmenler için toplanan 11 tırlık yardım Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Halep’e uğurlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin Kasım ve Aralık ayı içerisinde yaptığı ayni yardım kampanyası sonucu Türkiye’den toplanan ayni yardım Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un katılımı ile Suriye’deki ihtiyaç sahibi Türkmenlere ulaştırıldı.

Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan 11, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan 15, Gaziantep Türkmen Kampı’na 3, Hatay Türkmen Kampı’na 3, Kilis Türkmen Kampı’na 3, Osmaniye Türkmen Kampı’na 2 ve Şanlıurfa Türkmen Kampı’na 3 tır olmak üzere toplam 40 tırlık yardım konvoyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yardım dağıtımında açıklamalarda bulunan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Suriye’deki drama 6 yıldır sessiz kalan ülkelere tepki gösterdi.

Suriye’deki katliamların dünyanın gözü önünde yapıldığını vurgulayan Kılavuz, "Atalarımızın emaneti ecdadımızın yadigarı olan Suriye’de, Halep’te, maalesef 6 yılın içerisinde büyük savaşlar cereyan etmektedir. Soydaşlarımız, dindaşlarımız, kardeşlerimiz, vahşetle, dehşetle, katliamlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu Türk ülkücülerini derinden yaralamakta ve üzüntüye sevk etmektedir. Bu sürecin başlaması itibariyle hareketimizin lideri Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatlarıyla, elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce her türlü yardımları ulaştırmaya gayret ettik. Özellikle son dönemde Halep’te insanlık katlediliyor. Maalesef dünyanın gözü önünde sözüm ona, o insan hakları savunucularının, medeni dünyanın gözü önünde, sayısızca insanımız hayatını kaybetmiş durumda. Maalesef, bölgede, rahmetli olan, hayatını kaybeden eden insanlarımız, Müslüman, Türk oldukları için medeni, hür dünya, 3 maymunu değil, 3 bin maymunu oynamaktadırlar. Maalesef kılları bile kıpırdamamaktadır" dedi.