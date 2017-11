Ülkü Ocakları ve UTESKON’dan uyuşturucuya karşı savaş

Antakya Kültür Merkezinde düzenlenen seminer saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Gençlerin yoğun il gösterdiği seminerde konuşan Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, bağımlılıkla mücadele tek bir kurum yad a merciinin işi olmadığını belirterek, “Ölüm haberleriyle dünya kamuoyunda yankı bulan ve bunca mücadeleye rağmen kullanım oranları gittikçe artan uyuşturucu madde ve madde bağımlılığı en can yakıcı sorun haline gelmiştir. Gün geçmiyor ki ülkemizin her hangi bir yerinden gözü yaşlı bir anne ve yüreği yanık bir baba, ağabey bağımlı yavrusu için yardım istemesin. Bağımlılıkla mücadele tek bir kurum ya da merciinin işi değildir. Üniversite, kamu, özel sektör ve sivil toplum gibi birçok paydaşın çabalarının ortaya koyması gerekir. Uyuşturucuya verilen her para terör örgütlerine maddi kaynak sağlamaktadır. Bu kafirler gözlerini tertemiz gençliğimize dikmiş ve geleceğimizi karartmayı hedeflemişlerdir. Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Olcay Kılavuz beyin talimatıyla yeni cephemizin adı uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla savaştır. Toplumda kangren haline gelmiş madde bağımlılığı konusunda bizler maddenin esiri olmamaları için yoğun gayret göstermekteyiz. Kıymetli Türk gençliğinin damarlarındaki asil kanı kirletmesine kayıtsız kalamayız. Tarihi ve kültürel kökleri halen canlı olan mensup olduğu ahlaki değerleri bir şekilde korumayı başarmış Türkiye’nin geleceği olan gençlerinde koruması elzemdir” dedi.

UTESKON Genel Başkanı Sebahattin Uludağ ise, kendilerine başvuran uyuşturucu bağımlılarının tedavilerini üstlendiklerini ve sosyal hayata adapte olmaları için rehabilitasyon verdiklerini kaydetti.

Uludağ, şu ana kadar 29 genci tedavi ettirdiklerini vurgulayarak, “Uyuşturucu madde kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta gençler ve çocuklar olmak üzere sadece bireyde değil toplumun tamamını etkileyen bir sağlık sorunudur. Bize başvuran uyuşturucu bağımlılarının tedavilerini üstlenip sosyal hayata adapte olmaları için rehabilitasyon veriyoruz. Şu ana kadar 29 gencimizi tedavi ettirdik. Bunlardan 4 tanesi çeşitli sebeplerden dolayı maalesef geri başladılar. Farkındalık oluşturmak, insanların duyarlılıklarını ölçmek için sokaklarda sosyal deneyler yapıyoruz. Sahalarda gördüklerimiz maalesef anne ve babaların madde bağımlılığı konusunda bilinçsizler. Bu nedenle Türkiye’nin her yerinde uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirme seminerleri vermekteyiz” dedi.

Konuşmaların ardından Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından çekilen kısa film gösterildi. Psikolog Nil Birteyşoğlu Özen tarafından madde bağımlılığı konusunda psikolojik seminer verildi.