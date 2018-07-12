Ultraslan’dan çocuk istismarına tepki

Hatay’da Galatasaraylı taraftarların bir araya gelerek oluşturduğu Ultraslan Antakya Topluluğu, 15 Temmuz Milli İrade Parkında çocuk istismarı ve çocuk kaybolma vakaları nedeniyle basın açıklaması yaptı. UltrAslan Antakya Topluluğu adına konuşan Mustafa Altıok, çocuk istismarına kalkışanların en ağır cezalar alması gerektiğini ifade etti. Altıok, “Ülkemizde maalesef gün geçtikçe, kayıp çocuk vakaları artmakta, çocuk istismarı çoğalmakta ve çocuk cinayetleri gün geçtikçe kamuoyu vicdanını derinden yaralamaktadır. Bu elim hadiseler ne yazık ki sadece iki çocuğumuzun katledilmesiyle sınırlı değildir. Yazılı/görsel medyada yer alan alamayan daha birçok vaka ne yazık ki ülkemizde meydana gelmektedir. Bu menfur olaylar ile yeniden çocukların korunması için acil yasal düzenlemeler yapılması ve zalimlerin alabilecekleri en ağır cezaları alması hususunda, gazi meclisimizi üzerine düşen kanun yapma vazifesini yerine getirmesini beklemekteyiz. Evvel emirde yerine getirilmesi gereken en elzem hususun bu olduğuna inanmaktayız. Sonrasında mesele sadece ceza boyutuyla bırakılmadan bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas bir şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirler alınmalı, çocukları koruma konusunda bütünlük arz eden bir tarzda eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır. Ultraslan Antakya temsilciliği olarak; geleceğimiz, umudumuz olan çocuklarımızın korunması için her türlü çalışmaya destek olacağımızı dile getiriyor, tüm kamu özel kurum ve kuruluşlarımızı ve yüce milletimizi çocuklarımıza karşı işlenen zulme karşı çıkmaya davet ediyoruz” dedi.