Ulusal İpek Baharı Festivali yarın başlıyor

Ulusal İpek Baharı Festivali ile unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatin canlandırılması, şehrin tanıtımının yapılarak turizm potansiyeline katkı sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Başkan Nehir, basın mensuplarıyla bir araya gelerek yarın başlayacak 2. Ulusal İpek Baharı Festivali ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Nehir, vatandaşları festival coşkusunu paylaşmaya davet etti.

Samandağ gibi güzel coğrafyayı festivallerle, şenliklerle ulusal ve uluslararası platformlara taşımayı hedeflediklerini belirten Başkan Nehir, “Hedeflerimiz doğrultusunda geçmişte atalarımızın temel geçim kaynaklarından biri olan bu zanaati ve bu buna bağlı olarak gelişen bir kültürü yaşatmayı amaçladık. Dut ağaçlarının yetişmesi, ipek böceği yetiştiriciliği, koza, kozanın ipeğe dönüşmesi ve nihayetinde ipek kumaşa dönüşmesi, dokuma işi ve geçmişte buna bağlı gelişen bir kültürü canlandırıyoruz” dedi.

"Festivaller kentleri güzelleştirir"

Başkan Mithat Nehir, festivallerin, kentlerin kültürel değerlerini temsil ettiğini ifade ederek, “Tarihsel miraslarından beslenir, o şehrin kimliğini oluşturan ögeleri barındırır. Bazı festivaller şehirlerin adları ile anılan o şehrin isimi anıldığında şehirle beraber akla gelen köklü bir geçmişe sahiptir. Bir şehir için kadim kültürünün simgesi durumundadırlar. Samandağ ilçesinde ikincisi yapılan İpek Baharı Festivali de kültürel mirasın geleceğe taşınması, yaşatılması anlamında hedefler koyarak ilerliyor. Her yıl bir önceki yıldan daha kapsamlı bir şekilde değişerek dönüşerek marka değeri olma yolunda ilerliyor. İpek Baharı Festivali ile unutulmaya yüz tutmuş kadim bir zanaatin canlandırılması, şehrimizin tanıtımının yapılarak turizm potansiyeline katkı sunulması hedeflenmektedir. Koza, İpek üretimi ve dokumacılık kursları bu zanaatın yaşatılmasında yönelik projeleri İpek Baharı Festivali ile pekiştirmeyi hedefliyoruz. Samandağlı kadınların başarı öyküsü ülkemizin sınırlarını aşarak, sosyal belediyecilik anlamında iyi bir örnek teşkil edecektir” şeklinde konuştu.

Nehir, festivalde, moda, sanat ve iş dünyasını bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydederek, “İpek üretiminde ve ticaretinde uzun bir tarihi geçmişi olan Samandağ, kültürel geleneğini günümüze taşıyarak, kültürümüzü yaşatmayı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyoruz. Medeniyetler tarihinde özel bir önemi olan ve ticaret yollarına adını veren ipek, ticari değerinin ötesinde anlam taşımaktadır. İpekböceği yetiştiriliciliği kadar ipeğin elde edilmesi, eğrilmesi ve dokunması kendine özgü incelikleri olan bir meslek dalıdır. İpeğin elde edilmesi, işlenmesi ve pazara sunulmasında kadınlar tarih boyunca etkili olmuşlardır. Festivalimizde Samandağlı kadınların emeğini görücüye çıkarıyoruz. İpek Baharı Festivali, ipekle birlikte Samandağ’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini ülke genelinde tanıtmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Nehir, yarın başlayacak festival kapsamında ünlüleri konuk edeceklerini belirterek, festivalin sunumunu Atılay Uluışık’ın gerçekleştireceğini festivalin onur konuğu olarak da modacı Barbaros Şansal’ın Samandağ’a geleceğini kaydetti.

Nehir, festivalin kortej yürüyüşü ile start alacağını protokol konuşmaları, atölye çalışmaları, geleneksel sütlaç dağıtımı yapıldıktan sonra Ulaş Bayır ve Nihat Mugil konserlerinin gerçekleşeceğini söyledi.