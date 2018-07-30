Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 15:43

Uluslararası Drone Şampiyonası Türkiye etabında şampiyon belli oldu

Hatay’ın Arsuz İlçesi’nde iki gün süren, Uluslararası Drone Yarışları Federasyonu’nun (IDRA) düzenlediği Türkiye Drone Şampiyonası’nın Türkiye etabında şampiyon belli oldu.

Uluslararası Drone Şampiyonası Türkiye etabında şampiyon belli oldu

30 Temmuz 2018 15:43


Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği işbirliği ile Arsuz Kaymakamlığı ve Arsuz Belediyesi ev sahipliğinde Arsuz Gençlik Kampı’nda düzenlenen şampiyonayı kazanan pilot Amerika’da dünya şampiyonluğu için yarışacak.


Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği Başkanı Sait Göksel Kervancı, etabın birincisi pilot Berkcan Hacımusalar’ın Amerika’nın Las Vegas şehrinde yapılacak olan ve 32 ülkeden şampiyonların katılacağı şampiyonada Türk bayrağını dalgalandıracağını belirtti.


Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, geçen sene bu şampiyonanın sadece bir ayağını Arsuz’da gerçekleştirdiklerini, ancak bu sene şampiyonanın tamamının burada yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Dereceye giren sporcuları tebrik eden Başkan Culha, “Bayrağımızı Amerika’da dalgalandıracağından dolayı birinci olan Berkcan Hacımusalar’ı kutluyorum, ulusal ve uluslararası düzeyde bizi tanıtacak. Başarılar diliyorum. İnşallah Amerika’da birinci olacak” dedi.


Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, bu tür organizasyonların kentte artacağını ve şehrin daha aktif bir yapıya dönüşeceğini, droneların yakın gelecekte önemli bir ihtiyaca ve araca dönüşeceğini söyledi. Arsuz’ta final karşılaşmalarıyla sona eren şampiyonada birinci Berkcan Hacımusalar, 2. Buğra Kaan Kabakçı, 3. Dennis Riessbeck ve 4. ise Burak Altıparmak oldu.


Etabı şampiyon tamamlayan Berkcan Hacımusalar, Amerika’nın LasVegas eyaletinde, 32 ülke sporcularının katılımıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Drone Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç