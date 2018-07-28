Uluslararası Drone Şampiyonası’nın Türkiye etabı Hatay’da başladı

Arsuz Gençlik Kampı’nda düzenlenen şampiyonada Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği Başkanı Göksel Kervancı, yarışmayla ilgili yaptığı açıklamada, bu etabı kazanan pilotun Amerika’da dünya şampiyonluğu için yarışacağını söyledi. Kervancı, bu etabın şampiyonunun, Amerika’nın Las Vegas şehrinde yapılacak olan final etabına 32 ülkeden şampiyonların katılacağı şampiyonada Türk bayrağını dalgalandıracağını belirtti.

Dronların yaklaşık 250 kilometre hıza kadar çıktıklarını söyleyen Kervancı, “Türkiye’nin farklı illerinden gelen 32 sporcumuz dereceye girmek için yarışacak. Drone yarışları ülkemizde bir buçuk senede oldukça hızlı ilerleme kaydetti. Görüntü alan dronelara göre daha hızlı olarak yaklaşık 250 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Yeni ve çok teknolojik bir spor, gençleri bilgisayar başından kaldırıp güzel havalarda çimlere indirmek için güzel bir spor” dedi.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, kentte bu tür organizasyonların artacağını ve şehrin daha aktif bir yapıya dönüşeceğini belirterek, şampiyonayı önemsediklerini, droneların çok yakın gelecekte önemli bir ihtiyaca ve araca dönüşeceğini söyledi.

İki gün sürecek olan şampiyona yarın yapılacak final karşılaşmalarıyla sona erecek.