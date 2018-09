Üniversite öğrencisi 200 kilodan 100 kiloya düştü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aşırı kilo problemleri yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi İlvan Culha, 200 kilo olarak girdiği kapalı obezite cerrahisi ile zayıflayarak hayatından 100 kiloyu çıkardı.

Özel bir hastanede geçirdiği kapalı obezite ameliyatı sonrası 100 kiloya düşen üniversite öğrencisi İlvan Culha, 16 ay sonra 100 kiloya düşerek yaşıtları gibi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. 200 kilo iken kendinden utandığını ve özgüven eksikliğinden dolayı ortamlardan kaçtığını ifade eden Culha, şuanda arkadaşlarının bile şaşırdığını belirtti. Culha, kilo verdikten sonra yeniden doğduğunu belirterek, “Kıyafetlerimde, özel hayatımda, çevremde, okul hayatımda her şeyimde değişiklik oldu. Her şeyim sanki yeniden başlamış gibi oldu. Şuan herhangi bir sağlık sorunum yok. Sabırla, sporla ve istikrarla bu süreci aştım. Spor yapmadığım gün kendimi hantal hissetmeye başladım. Her gün sporumu yapıyorum. Yemek düzenimde bambaşka bir değişiklikler oldu. Porsiyonumu küçültüyorum. Belli bir süre sonra yine aynı şekilde yiyorum. Okul hayatım çok iyi oldu. Arkadaşlarım, ‘bambaşka bir insan geldi üniversiteye, bambaşka biri mezun oluyor' herkes bana bunu diyor. Farklı bir kişilik geldi okula, farklı bir kişilik mezun oluyor. Bambaşka insanlar ile tanıştım. Eskiden özgüven eksikliğim vardı. Sosyal ortamlara giremiyordum. Kendimden utanıyordum. Konuşacak bir şey bulamıyordum. Ama şimdi artık özgüvenim yükseldi. Ortamlara rahatça girebiliyorum, konuşabiliyorum, eğlenebiliyorum. Bambaşka şeyler oldu aile hayatımda, özel hayatımda. Resmen önceki hayatımı resetledik, yeniden hayata baştan başladık gibi şuan. Şuan 100 kilo verdim, hedefim 20 kilo daha vermek. Doktorumun da aynı şekilde bu süreçte büyük desteğini gördüm. Doktorum Cavit Göktaş ile Beslenme ve Diyet Uzmanım Eray Albayrak'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Culha'ya uyguladığı kapalı obezite cerrahisi hakkında bilgiler veren Obezite ve Diyabet Cerrahisi Uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş, obezitenin önemli bir hastalık olduğunu söyledi. Ameliyat sonrası Culha'nın sağlıklı bir şekilde kilo verdiğini ifade eden Op. Dr. Cavit Göktaş, “21 yaşındaki obez hastamız bize geldiğinde 200 kiloydu. Hiçbir sağlık problemi yoktu, fakat obez olduğu için ileriki yaşlarda farklı sağlık problemleri görülebilirdi. İlvan Culha, ameliyat sonrası düzenli olarak kilo vermeye başladı. Uygulamış olduğumuz tüp mide yöntemiyle, yaşıtları gibi oldu. İleriki yaşlarda yaşayacağı sağlık problemlerinin önüne geçmiş olduk” dedi.

Obezitenin dünya literatüründe bilimsel olarak da ispatlanmış insan ömrünü en az 15-20 sene kısalttığını vurgulayan Göktaş, “Uzun vadeli ve sabırlı olunduğu zaman hakikaten bir ivme sağlanıyor. Ve o eski halinden kurtulmuş oluyorsun. Bundan sonraki süreçte tabii ki bu formu korumak, bunu devamlı hale getirmek için hayatımızda yeni bir program, disiplin getirmemiz şart. Elbette ki 5-10 yıl gibi uzun süre bunu yaşamak için hayatımızda değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bunlardan hayatımızda egzersizi, hareketi, yürüyüşü ve özellikle yemek tabaklarını küçültmek bunlar olmazlarsa olmazlarımızdır” diye konuştu.