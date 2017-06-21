Üniversite personeli iftarda bir araya geldi

Ottoman Pallace Havuzbaşı Restaurant’ta gerçekleşen iftar yemeğine, vakıf yönetimi, akademik ve idari personel katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile başlayan program, semazenlerin sahne alması ile devam etti.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Mustafa Kemal Üniversitesi’nin 25 yılı geride bıraktığını söyledi.

Rektör Kaya, Çeyrek asırlık bir üniversitede olduklarını kaydederek: “Bu üniversitenin ilk üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Sizlerin de böyle bir üniversitede olmanızdan gurur duymanızı isterim. Üniversitenin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek esastır. Her zaman için her bireye üniversitenin yaklaşık olarak 25 bin öğrencisi var 2 Bin kadarda akademik ve idari personeli vardır. Herkesin bu üniversiteye sahip çıkması lazımdır. Birlik, beraberliğin ne olduğunu, açlığın ne olduğunu, fakire, fukaraya yardımın ne olduğunu bu ayda öğreniyoruz. Bu birlik beraberliği yaptığımız müddetçe belli bir yere geliriz. İnşallah bundan sonraki ramazan aylarında da tekrar iftarlarda buluşmak üzere diyorum” dedi.

Çocukların eğlenmesi ve mutlulukları için program boyunca görevli palyaço ise çocukları olduğu kadar, ebeveynleri de hem mutlu etti hem de eğlendirdi.