Hatay’ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Meslek Yüksekokulu’ndan iki kız öğrenciye yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpmıştı. Kazada hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Eda Tütüncü, okul arkadaşları, ailesi, sevenleri ve İSTE yönetimi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Hacı Mehmet Karatoyuk Camii’nde öğlen namazı müteakip kılınan cenaze namazına İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, rektör yardımcıları, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İSTE’li öğrenciler katıldı.

İSTE Meslek Yüksekokulu’nda okuyan üniversite öğrencisi Eda Tütüncü’nün kazada hayatını kaybetmesi tüm üniversite yönetimi ve öğrencileri yasa boğdu. Cenaze namazına akın eden merhume Eda Tütüncü’nün arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Aytaç ve Emine Tütüncü’nün 2 çocuğundan biri olan Eda Tütüncü’nün vefatı aileyi derinden yaralarken, ağabey Mithat Tütüncü’yü Eda’nın arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tütüncü’nün cenazesi, gözyaşları arasında Çankaya Mezarlığı’na defnedildi.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli’nin yaşanan üzücü kazanın ardından 4 Ocak tarihinde yapılacak tüm sınavları iptal ettiği öğrenildi.