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"Ustaların Kaleminden" resim sergisi

Hatay’ın Payas ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla “Ustaların Kaleminden" resim sergisi açıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla “Ustaların Kaleminden" resim sergisi açıldı.


Serginin açılışına Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, Hatay Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü Tansel Demirel, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçe milli eğitim müdürleri ile davetliler katıldı.


24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Dörtyol-İskenderun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen resim sergisinde, görsel sanatlar öğretmenleri kişisel çalışmalarını sergiledi. Sergiyi gezen Kaymakam Dr. Polat Kara başarılı çalışmalarından dolayı öğretmenleri tebrik etti.


Payas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşen sergide. Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Korosu'da müzik dinletisi sundu.

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