Kaymakam Bülent Uygur, Altınözü Belediyesi Başkanı Rıfat Sarı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve zeytin sektörü temsilcileriyle birlikte Altınözü Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Hatay Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Altınözü Zeytin ve Zeytinyağı Festivali ve zeytin sektörü hakkında istişare toplantısı yapıldı.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Akdeniz Bölgesi’ndeki zeytin üretiminin yüzde 30’unu gerçekleştiren Altınözü’nün, zeytin ve zeytinyağı üretim merkezi olmasını hedeflediklerini belirtti. Kaymakam Uygur, “Akdeniz Bölgesindeki zeytin üretiminin yüzde 30’unu gerçekleştiren ve bu payla ilk sırada yer alan Hatay, Türkiye’deki zeytin ağacı varlığı bakımından yüzde 10’luk bir paya sahiptir. Toplam tarım arazilerinin yüzde 52’sini zeytinliklerin oluşturduğu Altınözü ilçemiz zeytinlik alanı varlığıyla Hatay zeytinlik alanlarının yüzde 33’ne sahip olup, Hatay’ın zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini üretmektedir. Zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir paya sahip olan ilçemiz mevcut birçok zeytin çeşidinin aynı zamanda gen kaynağıdır. Bu nedenle bölgenin gelecekte önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olabilmesi temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Hatay denilince akla zeytin gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

Zeytin bitkisinin özelliği nedeniyle yetiştirildiği alanda hasattan sonra kısa süre içerisinde yağa dönüştürülmesi gerektiğini belirten Kaymakam Uygur, bunun içinde ilçede hemen hemen her mahallede dağılmış 45 adet zeytin prese fabrikası bulunduğunu kaydetti.

Zeytin ve Zeytinyağı Üreticilerini, Zeytinyağı Fabrikalarını ve İşletmelerini Koruma Derneği Başkanı Yılmaz Dönmez ise zeytinciliğin tanıtımında önemli bir mesafe kat edildiğini ifade ederek, "Kaymakamımız ilçede hedef sektör olarak zeytinciliği seçmiştir. Zeytinciliğin tanıtımında önemli bir mesafe alındı. Zeytincilik araştırma enstitüsünün ikincisi Altınözü’nde kuruluyor. Bir diğeri de Bornova’da kurulu. Fas, Tunus gibi ülkelerle iş birliğini artırma konusunda da faydası olacaktır. Araştırma enstitüsünün en önemli görevi zeytincilikte kaliteyi artırmaktır. Enstitünün ilçe merkezine kurulması çok önemlidir. Bölgemizin zeytinyağının aroması iyi olduğu için yurt dışından tüccarlar gelip bizden zeytinyağı alıyor. Kaymakamlığımız bölgemize özgü zeytin türlerinin olduğu bir fidanlık kurdu. Bu da bölgeye özgü türlerin korunması ve geliştirilmesi adına oldukça önemlidir” dedi.