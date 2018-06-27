Vakıf iş hanının tahliyesine tepki

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Caddesi’nde bulunan ve mülkiyeti Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan Mehmet Şah Vakıf İşhanı’ndaki işletmelerin tahliyesi polis eşliğinde gerçekleştirilmek istendi. Ancak ekipleri iş hanındaki esnafın tepkisiyle karşılaştı.

Tahliye sırasında tepki gösteren esnaf, “22 yıllık bina nasıl yıkılır. Bunun gibi birçok bina var. Hepsi yıkılmadan güçlendirilerek hizmet vermeyi sürdürüyor. Ekmeğimizle oynamayın" dedi.

Hatay Valiliği ve Antakya Kaymakamlığı’nın devreye girmesiyle tahliye çalışmaları 3 Temmuz Salı gününe ertelendi.

2013 yılı denetim raporunda Mehmet Şah Vakfı İşhanı’nda yapılan inceleme sonucunda kullanım açısından işlevini yitirmek üzeri olduğunu tespit eden Vakıflar Bölge Müdürlüğü, iş hanı için yıkım kararı alıp, 2016 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tahliye edilmesini istemişti.

Defalarca tahliye yapılması istenen binada alınan özel izinlerin ardından tahliye süresi uzatılmıştı.