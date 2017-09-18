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18 Eylül 2017 13:16

Vakıfköy Mesrop 2. Kültür Merkezi açılışı gerçekleştirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Vakıfköy Mesrob 2.

Vakıfköy Mesrop 2. Kültür Merkezi açılışı gerçekleştirildi

18 Eylül 2017 13:16

Kültür Merkezi açılışı gerçekleştirildi.


Açılışta konuşan Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, ortak yaşam kültürünün önemine değinerek Vakıfköy Mesrob 2. Kültür Merkezi’nin hizmete geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Nehir, kültür merkezlerin yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirtti.


Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavilioğlu da, kültür merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diledi.


Vakıflı Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar ise Vakıfköy Mesrob 2. Kültür Merkezi’nin hayata geçirilmesi için emeği geçen herkese teşekkür etti.


Açılışı yapılan kültür merkezi toplantı salonunda, reçel imalathanesi, misafirhane, lojman, müze salonu bulunuyor.




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