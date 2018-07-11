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11 Temmuz 2018 16:45

Vali Ata: "Çocuklarımızı korumak için atılacak her adım çok önemli"

Hatay Valisi Erdal Ata, "Çocuklarımızı korumak amacıyla atılacak her adım, yapılacak her çalışma çok önemli ve değerlidir” dedi.

Vali Ata:

11 Temmuz 2018 16:45


Vali Ata, Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Hatay İl Temsilcisi Avukat Erdem Harmaoğlu ve beraberindekileri kabul etti.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ata, “Çocuk istismarına karşı alınan tedbirlere, konuya ilişkin güçlü bir kamuoyu oluşmasına rağmen son dönemde yaşanan acı olaylar milletimizi derinden üzmüştür. Çocuklarımızı korumak amacıyla atılacak her adım, yapılacak her çalışma çok önemli ve değerlidir” dedi.


Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği İl Temsilcisi Harmaoğlu ise kabulünden dolayı Vali Ata’ya teşekkür ederek, derneğin ilimizde yürüttüğü projeler hakkında bilgiler sundu.




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