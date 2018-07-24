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24 Temmuz 2018 12:26

Vali Ata: "Esnafımız kültür hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır"

Hatay Valisi Erdal Ata, esnafın kentin ekonomik, sosyal yönden kalkınması konusunda temel dinamiklerden biri olduğunu söyledi.

Vali Ata:

24 Temmuz 2018 12:26


Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz ve yönetim kurulu üyeleri, Hatay Valisi Erdal Ata’yı ziyaret etti.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Ata, kültür hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan esnaf ile birlikte kentin ekonomik, sosyal yönden kalkınması konusunda temel dinamiklerden biri olan Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliğinin büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti.


Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimle güven tazeleyen Başkan Teksöz ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Vali Ata, konuklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.


Başkan Teksöz ise gerek esnafı ilgilendiren sorunları çözüme ulaştırmak gerekse kentin ihtiyaç duyduğu her konuda ellerini taşın altına koymak için aktif bir STK olmayı sürdüreceklerini söyledi.




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