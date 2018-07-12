Vali Ata: "Hatay büyük bir tarımsal potansiyele sahip"

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur’u makamında ziyaret eden Vali Ata, ilçenin genel durumu, yürütülen faaliyet ve festival projeleri hakkında Kaymakam Uygur’dan kısa bir brifing aldı.

Kaymakamlık ziyaretinden sonra Altınözü Belediyesi’ne geçen Vali Ata ve Kaymakam Uygur burada Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile bir araya geldi. Belediyenin hizmet ve projeleriyle ilgili Başkan Sarı’dan bilgi alan Vali Ata, halka verilen temel hizmetlerin yürütüldüğü belediyecilik hizmetlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Vali Ata, ziyaret kapsamında Kuruyer Mahallesi yakınlarında kurulum çalışmaları süren Zeytincilik Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu. Burada Kaymakam Uygur ve ilgililerden Zeytincilik OSB hakkında bilgi alan Vali Ata, "İlimizin iklimi, verimli toprakları ve çalışkan insanı ile çok büyük bir tarımsal potansiyele sahip. Bütün çabamız bu imkanların vatandaşlarımıza zenginlik olarak dönmesini sağlamak içindir” dedi.