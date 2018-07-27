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27 Temmuz 2018 15:30

Vali Ata: "Hatay tarih, kültür ve hoşgörüsüyle zengin bir kent"

Hatay Valisi Erdal Ata Hatay’ın tarih, kültür ve hoşgörünün harmanlandığı zengin bir kent olduğunu ifade etti.

Vali Ata:

27 Temmuz 2018 15:30


Harbiye Kültür Gastronomi Derneği Başkanı Süleyman Kızılkaya ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata’ya nezaket ziyaretinde bulundular.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Ata, medeniyetlerin beşiği Hatay’ın tarih, kültür ve hoşgörünün harmanlandığı zengin bir kent olduğunu ifade ederek, ilimizi turizm ve gastronomi alanında daha ileri götürmek için yapacakları çalışmalarda Başkan Kızılkaya’ya destek olmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.


Başkan Kızılkaya ise Vali Erdal Ata’ya nazik kabulündün dolayı teşekkür ederek, Hatay’ı gastronomi alanında tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.




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