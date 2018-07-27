Harbiye Kültür Gastronomi Derneği Başkanı Süleyman Kızılkaya ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata’ya nezaket ziyaretinde bulundular.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Ata, medeniyetlerin beşiği Hatay’ın tarih, kültür ve hoşgörünün harmanlandığı zengin bir kent olduğunu ifade ederek, ilimizi turizm ve gastronomi alanında daha ileri götürmek için yapacakları çalışmalarda Başkan Kızılkaya’ya destek olmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Başkan Kızılkaya ise Vali Erdal Ata’ya nazik kabulündün dolayı teşekkür ederek, Hatay’ı gastronomi alanında tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.