Vali Ata: "Hatay'da sulanabilir arazilerin hepsi suya kavuşacak"

Vali Ata, ATSO tarafından düzenlenen müşterek meslek komitesi toplantısına katıldı. Erol Bilecik Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Ata, Hatay'ın ekonomisine genel olarak bakıldığın da tarımın ön plana çıktığını söyledi.

Hatay'ın Suriye'de 2011 yılında başlayan krizden ülkede en çok etkilenen illerin başında geldiğini söyleyen Vali Ata, "Bu sürecin bu kadar uzun sürmesi kimse tarafından beklenmiyordu. Doğru söylemek gerekirse bunun ne kadar süreceği de bilinmiyor. Hatay'ın ekonomisine genel olarak baktığımızda bir taraftan tarım ön plana çıkıyor. Amik Ovası gibi Türkiye'deki en önemli ova buradadır. Özellikle sulama sorunu olmayan tarlalarımızda katma değeri yüksek endüstriyel ürünler yetiştiriliyor. Karaçay Barajı, Reyhanlı Barajı inşası ile Tahta Köprü Barajının yükseltilmesi çalışmasının tamamlanmasıyla sulanabilir arazilerin hemen hemen hepsi suya kavuşturulmuş olacak. Bu barajlarımız ilimizin ekonomisi açısından en önemli yatırımlardır. Tabii yapılacak iş barajların yapılması ile bitmiyor. Bir taraftan arazi toplulaştırma çalışmaları devam ediyor, Diğer taraftan da su kaybının olmaması için kapalı sistem sulama kanalı çalışmaları devam ediyor" dedi.

Hatay'da birçok projenin devam ettiğini hatırlatan Vali Ata "2018 yılının üçüncü döneminde yürütülen 543 adet projeden 66 adedi tamamlanarak hizmete alınmış, 472 adedi devam etmekte, 5 adet projeye de çeşitli nedenlerle başlanılamamıştır. Devam eden projelerden 403 adedi imalat sürecinde, 39 adedi ihale, 19 adedi sözleşme, 7 adedi proje, 4 adedi planlama aşamasındadır” diye konuştu.

Vali Ata konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

“Bulunduğumuz platformlarda ilimiz ekonomisi açısından ve Suriye'de yaşanan bu krizden en çok etkilenen illere özel istihdam ve teşvik paketi uygulanması konusunu dile getirmekteyiz. Enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan bu mücadeleye tüm firmalarımızın katılmasını istiyoruz. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum.”

Toplantının son bölümünde sektör temsilcilerinin sorularını cevaplandıran Vali Ata, iş insanlarından kendilerine iletilen talepleri dinleyerek ilgili Bakanlıklar düzeyinde konuların titizlikle takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.