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30 Temmuz 2018 16:49

Vali Ata: “Hatayspor, ilimizin tanıtılmasına katkı sağlayacak”

Hatay Valisi Erdal Ata, güven tazeleyen Hatayspor Yönetiminin gerçekleştirdiği ziyarette, Hatayspor’a başarı dileklerinde bulundu.

Vali Ata: “Hatayspor, ilimizin tanıtılmasına katkı sağlayacak”

30 Temmuz 2018 16:49


Hatayspor Kulüp Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Maden ve beraberindeki heyet Hatay Valisi Erdal Ata’yı makamında ziyaret etti.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Ata geçtiğimiz günlerde yapılan seçim ile güven tazeleyen Hatayspor Kulüp Başkanı Mehmet Maden ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik etti. Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ata “Hatayspor’un bu sene 1. Ligde elde edeceği her başarı bütün ilimizin başarısı olacaktır. İlimizin daha fazla tanınmasına katkı yapacak olan bu sürece herkesin el birliği ile destek olması gerekir. Bu anlamda Hatayspor’a yeni sezonda başarılar dilerim” dedi.


Başkan Maden ise Vali Ata’ya nazik kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretin anısına kulüp armalı kravat hediye etti.




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