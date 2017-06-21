Vali Ata, dağlar ve ormanlık alanda kurulu güzel manzaralı ilçenin çehresini plansız yapılaşmanın bozduğuna dikkat çekti.

Hatay Valisi Erdal Ata “Muhtarlar ve Halka Buluşma” toplantıları kapsamında Belenli vatandaşlarla ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantı, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın’ın ilçe ile ilgili yaptığı sunum ile devam etti.

Sunumun ardından toplantıya katılan muhtarlar mahalleleriyle ilgili sıkıntılarını, ihtiyaçlarını; vatandaşlar ise taleplerini Vali Ata’ya aktardılar. Vatandaşlarımızın kendisine ilettiği sorun ve talepleri dinleyen Vali Ata, sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Vali Ata, ‘’Taleplere genel olarak baktığımızda; alt yapı, şebeke eksiklikleri ve elektrik arızaları ile ilgili şikâyetler geldiğini görüyoruz. İçme suyu, yol ve kanalizasyonla ilgili yine HATSU ve Hatay Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken konular ile ilgili sorunlar gündemde. Kaçak yapılaşmadan kaynaklanan vatandaşların abone olamaması ile ilgili sorunlar hemen hemen her ilçede gündeme getirildi. Bunlar biraz zaman alabilir ama mutlaka çözülmesi gereken konular. Ben özellikle bu konularda talimat verdim. Tüm ilçelerimizde bunların tetkikleri yapılacak. Biz kurum olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ama bunun bir ayağı da belediyelerin yapacağı imar çalışmaları ile doğru orantılı olacak.’’ dedi.

Hedef, 2018 yılında ikili eğitim yapan okul bırakmamak

Diğer taraftan eğitim ile ilgili ihtiyaçların da dile getirildiğini ifade eden Vali Ata, ‘’Bizim hedefimiz 2018 yılı itibariyle ilimizde ikili eğitim yapan okul bırakmamak. Bunu tamamladıktan sonra da mevcut okulların bir kısmının ciddi anlamda bakım onarımının yapılması belki de bir kısmının yıkılıp yeniden yapılması gerekmektedir. Peyderpey bunlarla da ilgileneceğiz. Ayrıca ilçemizde hükümet binasını yaptıracağız, Emniyet Müdürlüğü binası yapılacak. Diğer taraftan sağlıkla ilgili bir konu gündeme getirildi. Burada belki hastane değil ama sağlık tesislerini bir araya toplayıp en azından acil durumlarda müdahale edilebilir bir sağlık merkezi de kurmakta fayda olduğunu düşünüyorum. İskenderun’da büyük bir bölge hastanesi yapılacak. Burası İskenderun’a mesafe olarak uzak bir mesafe değil. Ankara, İstanbul gibi bir kentte bir hastaneye ulaşmak için bir iki saat yol kat edilebiliyor. Tahmin ediyorum yapılacak olan hastaneye 10-15 dakikada ulaşma şansınız olacak. Bunun yerine ambulans sayısını arttırabiliriz. Bunlarla olaylara kısa bir süre içinde müdahale edilebilir.’’ dedi.

Belen’de manzara güzel, yapılaşma kötü

Belen ilçesinin manzarasının çok güzel yapılaşmanın ise kötü olduğunu dile getiren Vali Ata, ‘’Keşke bu doğal güzelliği bu plansız yapılaşmayla bozmamış olsaydık. Gördüğüm kadarıyla da maalesef ilcenin genişleme alanı da yok. Dağlar ve ormanların arasına sıkışmış kalmış bir ilçedir. Dolayısıyla trafik ile ilgili de sorunlar var. Bu konu ile ilgili otoyolun Cilvegözü’ne kadar bağlanması projesini takip ediyoruz. Bildiğim kadarıyla her şey hazır. Ödenek temin edildiğinde Karayolları Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılacaktır. Bu proje tamamlandığı takdirde hem ilçedeki trafikten kaynaklanan sorunlar çözülmüş olacak hem de Antakya tarafında yaşayan vatandaşlarımızın İskenderun ve bu bölgeye ulaşımında ciddi rahatlama olacak. Bizim hesaplarımıza göre ortalama yapılacak olan yol çok kısa bir süre içinde de kendisini amorti edecektir. Çünkü 22-23 bin civarında günlük araç geliş-gidişi oluyor. Aşağı-yukarı 7.5 km yolun kısalmasının, hem yakıt tasarrufu hem zaman tasarrufu hem de araçların yıpranmasını da hesap ettiğimizde ekonomiye büyük bir katkısı olacaktır. Bunu mutlaka yaptıracağız ama büyük bir proje olduğu için de hemen bugün başlayıp yarın bitirme şansı olmayacak.’’ dedi.

Toplantıya katılımlarından dolayı her bir muhtarımıza ayrı ayrı teşekkür ettiğini kaydeden Vali Ata, gerçekleştirilen buluşma toplantısının halkımıza, ilimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belen ilçesi Seyir Terası’nda düzenlenen toplantıya Hatay Valisi Erdal Ata’nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı, J. Alb. Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.