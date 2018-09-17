Vali Ata ilk ders zilini çaldı

Valisi Ata 2018-2019 eğitim öğretim yılının açılışını Antakya'da Haydar Mursaloğlu İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikler öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam etti. Öğrenciler şiirler okuyarak, çeşitli gösteriler de bulundu.

Törende konuşan Hatay Valisi Erdal Ata, son yıllarda genel bütçeden en fazla payın Milli Eğitim'e ayrıldığını belirterek, eğitim alanında büyük hamleler gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'nin genç nüfusa sahip bir ülke olduğunu hatırlatan Vali Ata, Öğrenci sayımız Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan daha fazladır. Bu anlamda geleceğin büyük ülkesi için önemli bir potansiyel taşıyan çocuklarımıza gelişmiş ülkelerdeki daha iyi bir eğitim vermek en büyük hedefimiz olmalıdır. Bizler de bu bilinçle ilimizde gerçekleştirdiğimiz eğitim yatırımlarında hız kesmeden devam etmeliyiz. Bu kapsamda 2017 yılında 81 okul 492 derslik 2018 yılında 21 okul 151 derslik bitirilerek eğitim öğretime açılmış, 127 okul 1481 derslik inşaat ise devam etmektedir. Devletimiz çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Ama ona rağmen göç alan İllerimizde okul ve derslik ihtiyaçları devam etmektedir. Hayırsever iş adamlarımızın, sanayicilerimizin eğitim yatırımlarına destek olmasını beklediğimi belirtmek istiyorum. Eğitimin kalitesini belirleyen önemli faktörlerden biri de şüphesiz ki sınıf mevcutlarıdır. Bugün derslik başına düşen öğrenci sayısında Türkiye ortalaması 26 iken ilimizde bu sayı 29,5'tur. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla da bu sayının Hatay'da da 27'ye düşmesi planlanmaktadır. Ayrıca bu konu ile ilgili olarak 226 okulumuzda ikili eğitim yapılmaktadır. Hedefimiz tüm okullarımızda fiziki şartları ve sınıf mevcutlarını iyileştirmektir” dedi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan ise eğitimin sağlıklı bir iklim işi olduğunu ifade ederek, "Eğer gerekli iklim oluşturulursa oradan iyi sonuçlar elde edilebilir. Tıpkı dünya gibi, evren gibi. Milyarlarca yıldız içerisinde, içerisinde tek hayat olan bilinen şu anda, iklimi müsait olduğu için dünyadır. O nedenle bizde ilimizde sağlıklı bir iklim oluşturmaya çalışıyoruz. Bu oluşturduğumuz iklim sağlıklı sonuçlar veriyor ve bunun da meyvelerini alıyoruz. İlimizin başarı grafikleri son yıllarda yukarı doğru gidiyor. İnşallah bu yılda ha yukarıya taşıyacağız. Biz biliyoruz ki öğretmenlik, eğitim, sevgi işidir. Sevgi ile her şey daha güzel olacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hatay Valisi Erdal Ata öğrencilerle birlikte 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Daha sonra ise 1. sınıfa başlayan öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.