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Vali Ata: "Mozaik Yolu Projesi gerekli bir adım"

Hatay Valisi Erdal Ata, Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği’nce gündeme getirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “Mozaik Yolu” projesinin gerekli bir adım olduğunu ifade etti.

Hatay Valisi Erdal Ata, Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği'nce gündeme getirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “Mozaik Yolu” projesinin gerekli bir adım olduğunu ifade etti.


Vali Ata, ONE Derneği tarafından gündeme getirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen; Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa illerini kapsayan “Mozaik Yolu Projesi” için Hatay'a gelen heyeti kabul etti.


Hoşgörü ve medeniyetler kenti Hatay'da konuklarını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ata, bölgedeki turizm destinasyonlarının artmasının kültür turizmi açısından çok değerli olduğunu söyledi.


Mezopotamya olarak bilinen ve tarihin birçok önemli medeniyetine ev sahipliği yapan bölgenin en önemli şehirlerini içine alan “Mozaik Yolu” projesinin gerekli bir adım olduğunu ifade eden Vali Ata ayrıca tarihte yaşamış birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Hatay'ın da bu proje içerisinde yer almasının önemine dikkat çekti.


Valilik Abdurrahman Melek toplantı salonunda gerçekleşen kabulde Vali Ata; Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima, Emekli Büyükelçi Mithat Rende ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti.


Emekli Büyükelçi Rende ve Japonya Büyükelçisi Miyajima ise kendilerine gösterilen misafirperverlik ve nazik kabullerinden dolayı Vali Ata'ya teşekkür etti.

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