Vali Ata: “Muhtarlarımız devletle vatandaş arasında köprü görevi görüyor"

ValiAta, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Vali Ata muhtarların, devlet-millet buluşmasında önemli bir görev icra ettiğini belirterek “Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 189 yıllık bir tarihe sahiptir. Muhtarlık, modern kamu yönetiminin en temel ögesi olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir fonksiyona sahiptir. Muhtarlarımız mahallelerinin sorunlarını, taleplerini ilgili makamlara ileterek devletle vatandaş arasında adeta bir köprü görevi görmektedir. Diğer taraftan devletimizin yaptığı hizmetler ile ilgili gerekli duyurular muhtarlarımız marifetiyle köylerde veya mahallelerde vatandaşlarımıza iletilmektedir. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır” dedi.

Gülcü ise kabulünden dolayı Vali Ata'ya teşekkür ettiğini belirtti.