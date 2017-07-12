Vali Ata, saldırıda yaralanan polisi ziyaret etti

Antakya ilçesi eski İskenderun yolu Anayazı Mahallesi mevkiinde polis kontrol noktasına bir araçtan açılan ateş sonucu 2 polis şehit olmuş, 1 polis de yaralanmıştı. Hatay Valisi Erdal Ata, beraberindeki Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Hasan Hüseyin Güzeldal ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Soner Bal ile birlikte Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralı polis memuru Samet Kılınçsarı’yı ziyaret etti. Yaralı polisin sağlık durumu hakkında başhekimden bilgi alan Vali Ata, polis memurunun bir an önce eski sağlığına kavuşması için büyük çaba gösteren sağlık personeline teşekkür ederek, Kılınçsarı’ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.