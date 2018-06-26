Vali Ata, sanayi sektörüne önemli katkılar yapan demir-çelik firmalarının üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlk olarak Payas Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Kendirliler Üretim Tesislerini gezen Vali Ata, şirketin yönetim kurulu başkanı Yunus Kendirli’den tesis hakkında bilgiler aldı.

Vali Ata daha sonra Yazıcılar Demir-Çelik Üretim Tesislerini ziyaret etti. Burada Yazıcılar Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gözükara tarafından karşılanan Vali Ata, üretim tesislerini gezerek Gözükara’dan üretim miktarı ve tesisler hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretleri sırasında yönetim kurulu üyeleri ve firma personeli ile bir süre sohbet eden Vali Ata, burada yaptığı değerlendirmede, Hatay sanayisinde önemli bir yeri olan demir-çelik sektörünün ülke ekonomisine büyük katkılar yaptığını ve Türkiye’deki ilk 500 sanayi şirketi arasında Hatay firmalarının bulunmasının kent için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Vali Ata, “Sektörün gelişen teknolojiye ayak uydurarak üretim kapasitesini, istihdam sayılarını, satış rakamlarını, yatırım bütçelerini ve ihracat miktarlarını artırmak için gayret göstermesi önemlidir. Bu konuda ilimizde sanayicilerimizin önündeki en büyük engel olarak görülen yer sıkıntısının, Hassa OSB’nin kurulması ve Amanos Tüneli’nin faaliyete geçmesiyle aşılacağını değerlendiriyorum” dedi.

Kendirliler Yönetim Kurulu Başkanı Kendirli ve Yazıcılar Yönetim Kurulu Başkanı Gözükara ise Vali Ata’nın ziyaretinden onur duyduklarını dile getirdi.