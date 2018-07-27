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27 Temmuz 2018 13:08

Vali Ata: "Tarihi eserler Hatay turizmine büyük katkı sağlayacak"

Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’nın Küçükdalyan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Roma dönemine ait Antik Hipodrom kalıntılarında incelemelerde bulundu.

Vali Ata:

27 Temmuz 2018 13:08


Vali Ata, Antik Antakya şehrinin merkezini oluşturan, antik kayıtlarda "Basileia" olarak da adlandırılan hipodrom ve tapınak alanında 2013 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Pamir başkanlığında yürütülen çalışmalarda gelinen son aşama hakkında bilgiler aldı.


Vali Ata daha sonra Hatay Arkeoloji Müzesi’ne geçerek Reyhanlı ilçesi sınırları içinde bulunan Tell Tayinat höyüğünde sürdürülen kazı çalışmaları hakkında da Toronto Üniversitesi’nden Prof. Dr. Timothy P. Harrison’dan bilgiler aldı.


Hatay’ın dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Ata, geçmişi Milattan Önce 43 binli yıllara kadar dayanan Hatay’ın tarih ve kültür varlıkları açısından son derece büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirterek, Hatay’daki tarihi eserlerin tüm görkemiyle ortaya çıkarılmasının ve dünyaya tanıtılmasının il turizm potansiyeline büyük katkı yapacağını ifade etti.


Vali Ata’nın inceleme gezisine İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve ilgililer de eşlik etti.




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