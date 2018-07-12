Vali Ata: "Tarım ve hayvancılık ihmal edilmemeli"

Hatay Valiliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Projesi” kapsamında hazırladıkları projeler ile jürinin değerlendirmesi sonucu ilk üçe giren kadın girişimcilere plaketleri ve ödülleri Vali Ata tarafından verildi.

Ödül töreninde bir değerlendirme yapan Vali Ata, “Türkiye geçmişte dünyada gıda bakımından kendi kendine yeten yedi ülkeden bir tanesiydi. Son yıllarda tarıma yeteri kadar teşvik verilmesine rağmen maalesef birtakım tarımsal ürünleri zaman zaman dışarıdan ithal etmek durumunda kalıyoruz. O nedenle ülkeler ne kadar sanayide, teknolojide gelişmiş olursa olsun ihmal edilmemesi gereken bir sektör var ki o da tarım ve hayvancılıktır. Dünyanın sanayi ve teknolojide gelişmiş ülkelerine baktığımız zaman tarım ve hayvancılıkta da gelişmiş olduklarını görüyoruz. Biz de bunu yapmak zorundayız” dedi.

Ülke kalkınmasının tam anlamıyla ivme kazanabilmesinde kadın istihdamı ve girişimciliğinin önemini vurgulayan Vali Ata, “Bu tür projeler, bayanların tarımda sadece işçi olarak değil projeler gerçekleştirerek gerek kendi ekonomileri gerekse il ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasına imkan sağlaması bakımından da önem arz etmektedir. Bu kapsamda hazırladıkları projeleriyle başarılı olarak tüm kadınlara da güzel bir örnek teşkil eden arkadaşlarımızı bir kere daha tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Törende Defne ilçesinden katılan ve “Kadın Temizliktir, Temizlik Liftir” projesiyle birinci olan Manolya Çolak’a 3 bin TL, Samandağ ilçesinden “Türkiye’nin Fidan Üretiminin Geleceğinde Ben de Varım” projesiyle katılarak ikinci olan Hasret Öz’e 2 bin TL, yine Samandağ ilçesinden “Gücünü Kekikten Alan Kadın” projesiyle üçüncü olan Sibel Çetin’e ise bin TL sembolik para ödülü verildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile İŞKUR Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” ile 63 kursiyer sertifikalarını almaya hak kazandı.

Bu sertifika programının ardından “Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor" projesine Samandağ ilçesinden 15, Defne ilçesinden 5 kişi olmak üzere toplam 20 kadın girişimci katıldı.