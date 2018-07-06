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06 Temmuz 2018 16:57

Vali Ata: "TSK Zeytindalı Harekatı’ndaki başarısıyla takdiri hak etmiştir"

Hatay Valisi Erdal Ata, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Kayseri 1.

Vali Ata:

06 Temmuz 2018 16:57

Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kıriş’i makamında ağırladı.


Ziyarette konuğu ile bir süre sohbet eden Vali Ata, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda gösterdiği başarının her türlü takdiri hak ettiğini vurgulayarak, Afrin’de yıllarca hazırlık yapmış olan terör örgütlerine karşı kazanılan başarının çok büyük bir önemi olduğunu belirtti.


Tuğgeneral Kıriş ise Hatay Valiliği’ne Zeytin Dalı Harekatı öncesi ve harekat sırasında ihtiyaç duyulan her konuda verdiği destekler için teşekkür etti.




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