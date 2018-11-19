Vali Doğan'a ilk ziyaret müftülükten

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hatay Valisi olarak atanan Rahmi Doğan'a ilk mesai gününde, ilk ziyaret Hatay İl Müftülüğünden geldi.

Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hatay İl Müftülüğü Heyetini ağırlayan Vali Doğan, görevinin ilk gününde tebrikleri kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Doğan, konuklarıyla bir süre sohbet ederek, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'ndan yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yeni Vali Rahmi Doğan'ın makamında oturmak yerine, Hatay İl Müftülüğü heyeti ile beraber oturması dikkat çekti.