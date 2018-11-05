VAR'a karşı ASİ

Hatay'da Fenerbahçe İlkokulu Müdürü Abdullah Sönmez, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'ne alternatif olarak ASİ adını verdiği sistemi geliştirildi. Sönmez, tamamen kendi çalışmaları sonucundan geliştirdiği sistemle futbolda hakem hatalarının sıfıra ineceğini belirtti.

Sönmez, yaptığı açıklamada, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) 2024 Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yapacak ülkeyi açıklaması ve ülkemizi itibarsızlaştırmaya çalışmasını kabul edemediğini ifade ederek, maddi manevi kaybımıza neden olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine daha fazla dayanamadığını belirtti.

VAR'ın kullanışsız olduğunu söyleyen Sönmez, "VAR Sistemi karmaşık, kullanışsız, çok yüksek maliyetli, tüm lig kategorilerinde uygulanamayan, hakem hatalarını artırıyor. Bu nedenle sistemin uygulaması kaldırılabilir. Romanya Futbol Federasyonu VAR sistemini çok yüksek maliyeti nedeniyle alamıyor” dedi.

Sönmez, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) VAR sistemi hatalarını görmezden geldiğini ifade ederek, "VAR sistemini en iyi, en son teknoloji, ulaşılmaz, erişilmez, eleştirilmez, alternatifsiz olarak gösteriyor. Kimse VAR sistemi hakkında konuşamıyor ve yorum yapamıyor" diye konuştu.

Kendi geliştirdiği ASİ Sistemi'nin, VAR sistemindeki endişe, kaygı ve karışıklıkları gidereceğini söyleyen Sönmez, "Gol mü, değil mi, penaltı var mı, yok mu? Ofsayt mı, faul mü, kırmızı kart mı, sarı kart mı? diye dakikalarca sıkıntılı konuşmalara, görüntü izlemelere ve gergin bekleyişlere son verecek akıcı, kesintisiz, seyir zevki yüksek, şeffaf, kullanışlı, güvenilir, çok düşük maliyetli bir sistem ASİ. Tüm lig kategorilerinde uygulanabilen ASİ sistemi ile hakem hataları sıfıra iner”dedi.

ASİ'nin VAR sisteminden daha basit ve daha güvenli bir sistem olduğunu, futbolcu, hakem ve taraftarların endişelerini en aza indirgeyecek bir sistem olduğunu belirten Sönmez, ”Sisteminiz çok fazla teknolojik değil. VAR sisteminde ihtiyaç duyulan personel sayısını yüzde 80 oranında düşürüyor. ASİ sistemin herkesin kolaylık anlayacağı bir şekilde yapıldı. Sistemin ülkemizde uygulandığı andan itibaren birçok ülkede kullanılacaktır. Sistem diğer sistemden daha az maliyetli olup uygulanmaya başladığı andan itibaren VAR sistemine ödenen miktar bize kalır hem de farklı ülkelerden gelir elde etmiş oluruz ve hükümetimiz o parayla farklı yatırımlar yapar” diye konuştu.