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17 Haziran 2017 14:41

Vatan hasretiyle akın akın Suriye’ye gidiyorlar

Ramazan Bayramını ülkesinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkışları devam ediyor.

Vatan hasretiyle akın akın Suriye’ye gidiyorlar

17 Haziran 2017 14:41

1 Haziran’da başlayan çıkışlarda bugüne kadar 65 bin Suriyeli ülkesine gitti.


Jandarma ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün aldığı önlemlerle Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen Suriyelilerin AFAD’dan verilen yabancı tanıtım belgesi veya pasaportlarının kayıtları yapılarak çıkış işlemleri gerçekleştiriliyor.


Bayramı ülkesinde ailesi ile geçirmeyi planladığını belirten Mecit El Bekkur, "Tekirdağ’dan geliyorum. Uzun zamandır görmediğim ailemi görmeye gidiyorum. Türkiye kapıyı bize açtı. Ramazan Bayramını Suriye’de geçirip geri döneceğim." dedi.


Türkiye’de yaşayan ve bayramını ülkesinde geçirmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan Ahmet Muhammed Taha ise, "Tarsus’tan geldim. 2 yıldır buradayım. Annem ve babamı çok özledim. Bize verilen 2 aylık izni tamamlayıp Türkiye’ye geri döneceğim" diye konuştu.


Hatay Valiliği tarafından planlanan takvim çerçevesinde 1 Haziran’da başlayan çıkışlar, 23 Haziran gününe kadar devam edecek. 24-27 Haziran tarihlerinde giriş çıkış işlemlerinin yapılmayacağı ve 28 Haziran Çarşamba günü ise bu işlemlerin normal şekilde uygulanacağı belirtildi.


Sabah saat 08.00’de Cilvegözü Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler yanlarında eşleri, çocukları ve götürebildikleri eşyaları ile birlikte geçtikleri gümrük sahasında polis kontrolünden sonra ülkelerine gidiyor.


Bu arada yanlarında götürdükleri eşyaları taşımakta zorlanan bazı Suriyelilere jandarma yardımcı oluyor.




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