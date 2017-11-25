Velilerden park isyanı

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 75.Yıl Anaokulu velileri, Suriyeli çocuklar için konteyner sınıf yapılması planlanan okuldaki çocuk parkının yıkılmasını ve ağaçların kesilmesini istemediklerini belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürlülüğü’ne tepki gösterdiler.

Anaokulu bahçesinde toplanan veliler, adına açıklama yapan 75. Yıl Anaokulu aile birliği başkan yardımcısı Elif Ergüneç, çocuklarının oyun alanının kalmayacağını ifade ederek, “Biz okulumuzda bulunan parkın yıkılmasını istemiyoruz, ağaçlarında kesilmesini istemiyoruz. Okul içerisinde yapılacak olan Suriyeli çocukların için konteyner sınıflarına karşıyız. Milli Eğitim Müdürlüğü Suriyeli çocuklar için gitsin başka yere okul yapsın. Bizim mahallede çocuklarımızın nefes alabileceği yer bu okul içerisinde bulunan parktır. Biz bu çocuklarımızı teneffüs saatlerinde ve okul çıkış saatlerinde 5 dakika olsa bu parkta mutlu edebiliyoruz. Bizim bu mutluluğumuz Suriyeli çocuklar için elimizden alınmasını istemiyoruz. Burada bulanan velilerde benim arkamdalar” dedi.

Ergüneş, okulu bahçesindeki ağaçlarında kesilmesini istemediklerini söyleyerek, “Çocuklarımızın binalarda değil de topraklarda, ağaçlarda, kaydıraklarda oynamasını istiyoruz. İstediğimiz büyük bir şey değil. Milli Eğitim Müdürlüğü gidip başka bir boş arazi bulabilir. Ama böyle bir yerde böyle bir yeri yıkmak olmaz. Bu ağaçların kesmeyin. Yetişmesi 20 yıl sürüyor. Zaten okulumuzda ve mahallemizde yeşil alanımız yok. Çocuklarımızın tek nefes alacakları yer burası. Biz okul aile birliği ve mahalle halkı olarak Milli Eğitim Müdürümüze sesleniyoruz bizi mağdur etmesinler” diye konuştu.