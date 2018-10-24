Yabancı öğrenciler İskenderun'da el sanatları sergisi açtı

Bulgaristan, Litvanya, İtalya, Makedonya ve Romanya'dan Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen 42 yabancı öğrenci İskenderun Sanat Sokağı'nda el sanatları sergisi açtı.

İskenderun Belediyesinin ev sahipliğinde Avrupa Birliği ve Türk Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Gençlik Projeleri kapsamında desteklenen gençlerin girişimcilik ile ilgili temel beceri ve yeterliliklerini arttırmayı ve gençleri girişimciliğe teşvik etmeyi amaçlayan gençlik projesi dolayısıyla İskenderun'a gelen yabancı öğrenciler hazırladıkları el sanatları ürünlerini Sanat Sokağı'nda halkın beğenisine sundu.

İskenderun Belediyesi Sanat Sokağı'nda düzenlenen sergi öncesinde bir konuşma yapan İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, “Projede, gençlerde girişimcilik yönlerini ortaya çıkarmak ve daha fazla genci girişimci birey haline getirmek hedeflenmektedir. Program süresince yerel halk ve gençler, bu hedefler üzerine farkındalık oluşturmak isteyen katılımcılar, bu tarz çalışmaların Avrupa'nın her yerinde yaygınlaştırılması konusuna dikkat çekmektedirler” dedi.

Öztaş, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil tarafından proje hedefinin daha çok gence ulaşması için büyük destek verdiklerini belirterek, el sanatları sergisinin İskenderun Sanat Sokağı'nda açıldığını söyledi.

Açılışın ardından sergide katılımcılar yaptıkları el sanatları ürünlerini halkın beğenisine sunarken, etkinlikte katılımcılar kendi kültürlerine ait müzikler eşliğinde dans ettiler.