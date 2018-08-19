Yangın deniz keyfini bozmadı

Ekipler yangına müdahale ederken, tatilciler deniz keyfine devam etti.

Samandağ ilçesi Çevlik Sahilinin karşısında bulunan dağ eteğindeki makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, evlerin bahçelerine sıçradı. Ev sahiplerinin itfaiye ekiplerine yardım ettiği yangın helikopterlerin müdahalesi ile tamamen söndürüldü.

Yangının sahile yakın alanda çıkmasına rağmen hafta sonu tatili için Çevlik’e gelen vatandaşlar, yangına aldırmadan deniz keyiflerine devam etti.