Yangına gelen itfaiyecilere çiçekli ve baklavalı karşılama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine baklava sürprizi yaptı.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye ekiplerine baklava sürprizi yaptı. İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye ekiplerine gerçek dışı ihbarda bulunulan etkinlikte, sirenlerini çalarak boyacılar parkına gelen itfaiye ekiplerini karşılayan Milletvekili Şahin, itfaiyecilerin haftasını kutladı, baklava ikramında bulundu.

Yangına gelen itfaiye ekipleri İskenderun boyacılar parkında düzenlenen sürpriz ile bir anda şaşkınlıklarını gizleyemedi. Hemen yangının nerede olduğunu anlamaya çalışan ekipleri CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, emektarlar hoş geldiniz diyerek çiçekle karşıladı ve ardından baklava ikramında bulunarak haftalarını kutladı.

Milletvekili Şahin'in yapmış olduğu baklava ve çiçek sürprizinden dolayı teşekkür eden Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) 2. Bölge Koordinatörü Ahmet Serhat Beydilli, kazasız, belasız ve yangınsız günlerin olmasını diledi.

Farkındalık için böyle bir etkinlik düzenlendiklerini belirten CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ise, “Dumansız ve yangınsız yıllara olsun. Ateş içinde olmasınlar. Canınız cebinizde mücadele veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz” diyerek itfaiye ekiplerine elleriyle baklava ikramında bulundu.

Kendilerine gelen tüm ihbarları titizlikle değerlendirdiklerini belirten HBB itfaiyesi İskenderun Grup Amiri Bahtiyar Şahin, “Tüm ihbarların doğruluğu, yanlışlığı, eksikliğine artılığına biz bakmayız. Her ihbar bizim için son derece önem ihbardır. Geldik bizde burada sayın vekilimizin güzel bir sürpriziyle karşılaştık. İtfaiye haftamızın içerisinde böyle bir etkinliği bize hazırladığı için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.