“Yanyana Ortak Bir Gelecek" belgeseli Antakya Ortodoks Kilisesi'nde gösterildi

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneğinin (RUMVADER) yürüttüğü "Yanyana Ortak Bir Gelecek" projesi kapsamında belgeselin gösterimi Antakya Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneğinin (RUMVADER) Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı'nın desteğiyle yürüttüğü "Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak gelecek inşa etmek" başlıklı, AB destekli "Yanyana Ortak Bir Gelecek" temalı proje kapsamında hazırlanan belgeselin gösterimi Antakya Ortodoks Kilisesi'nde yapıldı.

Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, “RUMVADER tarafından yürütülmekte olan 'Azınlık Vatandaşları-Eşit Vatandaşlar' başlıklı Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı ile RUMVADER işbirliği ile Haziran 2014'te Antakya'da ‘Cemaatin geleceğini konuşuyoruz' adlı iki gün süren bir atölye çalışması düzenledik. 2014-2015 yıllarında ‘Sosyal Medya ve Azınlıklar' projesi gerçekleştirdik. Son olarak ise geçtiğimiz sene içerisinde bir kısım çekimleri Antakya ve Arsuz'da yapılan ve Yanyana projesi oldu ve bu bizim 3. Proje birlikteliğimizdir” dedi.

Proje sorumlusu Laki Vingas ise, geçen yıl ocak ayında projeye başladıklarını ve birçok ili dolaşarak belgesel film çektiklerini belirterek, “RUMVADER olarak ülkemizin ortak tarihiyle bugün arasında oluşan mesafeleri aşmak üzere bu projeyi geliştirdik. Temel amacımız 'azınlık' diye tanımlanan toplumlarımızın tarihi, kültürü ve bugünkü ilişkileri açısından bilgi eksikliğini azaltmak ve diyaloğu güçlendirmektir. Sorunların çözümüne yetmese de sürdürülen bir diyalog empatiyi artırır, çözümü kolaylaştırır" diye konuştu.